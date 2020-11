’Banneling’ Arek Milik snakt naar speelminuten tegen Oranje

Arek Milik komt bij Napoli niet meer aan spelen toe, maar kan bij Polen wel starten tegen het Nederlands elftal Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - De kans is groot dat Arkadiusz Milik (26) en Davy Klaassen woensdagavond in Chorzow weer eens met elkaar op het veld staan. Als tegenstanders in de Nations League-wedstrijd Polen-Nederland weliswaar, maar toch. De ex-spits van Ajax, die de club bij zijn vertrek in 2016 een clubrecord opleverde (34 miljoen euro), snakt als Napolitaanse banneling naar speelminuten.