Memphis hoopt op meer liefde in Nederland

„Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. En ik wil niet te veel de politieke kant opgaan. Maar we zijn een voorbeeld en daar zijn we ons van bewust. In het team is iedereen van de binnenkant een goed mens. Dat voelen we. En we stimuleren elkaar daar ook in”, aldus de 25-jarige verbinder Depay.

„We stralen met het team positivisme uit en dat moet in het normale leven ook. Mensen moeten respect voor elkaar hebben. Ik weet ook niet wat er in de wereld aan de hand is”, reageert hij op de (terroristische) aanslag in Utrecht. „We hoorden het toen we ons maandag meldden. Daarna moesten we de knop omzetten en dat hebben we gedaan.”

Depay is zich ervan bewust dat de internationals een bron van inspiratie zijn. „Als we een voorbeeld voor de jeugd kunnen zijn, doe ik dat graag. We hebben een ’stem’ voor de jongens op straat en dat merk ik ook als ik buiten loop en met vreemden spreek. De mensen kennen me niet persoonlijk en na het praatje hebben ze een andere gedachte. Mensen hebben vooroordelen, maar het is zó belangrijk om elkaar te respecteren. Samenleven betekent er voor elkaar zijn.”

