Ook Van Dijk laat Duitsers sidderen

„Je kunt Virgil van Dijk niet zomaar de lucht in laten gaan.” Ⓒ RENE BOUWMAN

In Duitsland raakt men na de 4-0 zege op Wit-Rusland in De Kuip niet uitgepraat over de goede vorm van Oranje. Met name Memphis Depay boezemt Die Mannschaft angst in, maar ook Virgil van Dijk krijgt extra aandacht.