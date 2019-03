Tegenvaller voor De Rode Duivels

De spits van Manchester United heeft nog te veel last van zijn voetblessure. Lukaku bleef donderdag in de eerste EK-kwalificatiewedstrijd in Brussel tegen Rusland (3-1) ook al aan de kant.

Bondscoach Roberto Martinez stelde Michy Batshuayi als zijn vervanger op. Cyprus versloeg in het eerste groepsduel San Marino met duidelijke cijfers: 5-0.

Martinez kreeg in de aanloop naar het tweeluik tegen Rusland en Cyprus al de afmeldingen binnen van Mousa Dembélé en Thomas Meunier. Axel Witsel, Vincent Kompany en Kevin De Bruyne behoorden door blessures sowieso al niet tot de Belgische selectie.

