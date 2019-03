’Die Mannschaft’ in ban van racisme-rel

Dat heeft de Duitse basketbaljournalist André Voigt gezegd. Hij was met zijn gezin aanwezig bij het duel in Wolfsburg en hoorde de ogenschijnlijk dronken mannen meermaals ’neger’, ’Turk’ en ’heil Hitler’ roepen. Op een gegeven moment zouden ze zelfs hebben gezongen dat Duitsland ’weer een kleine Oostenrijker nodig had’, doelend op Hitler.

Volgens Voigt deden de overige supporters in het de vak niets om de beschimpingen te doen stoppen. Zelf sprak hij de mannen meermaals aan, maar hulp halen was voor hem geen optie, omdat hij zijn vrouw, dochter en schoonouders niet alleen durfde te laten.

Leroy Sané en Ilkay Gündogan tijdens een training van Die Mannschaft. Ⓒ AFP

In het vak was slechts één steward aanwezig, maar volgens Voigt had de vrouw, die halverwege de vijftig was, niets tegen de mannen in kunnen brengen.

Leon Goretzka reageerde vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Oranje geschokt op het verhaal. „Het houdt me bezig. Ik hoop dat mensen voortaan de moed hebben om dit soort mannen op hun plek te zitten.”

Inmiddels zouden de drie zich bij de politie hebben gemeld. Het onderzoek loopt nog.

De basiself van Duitsland voor het oefenduel met Servië. Ⓒ AFP

Bekijk hieronder de video waarin André Voigt over zijn ervaringen rond het oefenduel tussen Duitsland en Servië vertelt: