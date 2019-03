Messi sowieso niet tegen Ziyech

De sterspeler van FC Barcelona slaat de komende oefeninterland tegen Marokko, dinsdag in Tanger, over vanwege een liesblessure.

De aanvoerder van de nationale ploeg speelde vrijdagavond in Madrid nog wel de volle negentig minuten mee in de verloren oefeninterland tegen Venezuela (1-3). Daarna liet de Argentijnse bond weten dat Messi wegens liesklachten zal ontbreken in het duel met Marokko. Het zou daarbij niet gaan om een zware blessure.

Messi maakte in Madrid zijn rentree in de nationale ploeg, waarvan hij na het tegenvallende wereldkampioenschap vorig jaar zomer in Rusland voor onbepaalde tijd afscheid had genomen. Begin dit jaar liet bondscoach Lionel Scaloni doorschemeren dat de terugkeer van de kleine grootmeester aanstaande was.

Middenvelder Gonzalo Martinez kan tegen Marokko evenmin in actie komen. Hij liep in het duel met Venezuela een dijbeenblessure op.

Bij Marokko staat achter de naam van Ajacied Hakim Ziyech nog een vraagteken. De middenvelder is niet geheel fit. De komende dagen wordt bekeken of hij toch kan spelen. Oussama Idrissi en Sofyan Amrabat maken eveneens deel uit van de selectie van bondscoach Hervé Renard.

