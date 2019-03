Overmars: ’Ajax mag niet tevreden zijn met alleen bekerwinst’

„De beker is een prijs, maar het het is niet de prijs die we absoluut willen halen. Zo eerlijk moet ik zijn. Ajax mag niet tevreden zijn met alleen de beker”, aldus Overmars in Inside Ajax.

„Tot op heden is het een goed jaar geweest en ben ik tevreden”, ging hij verder. „De mensen genieten van het voetbal, maar we hebben nog zes belangrijke weken te gaan”, sprak Overmars, doelend op het feit dat in de slotfase van het seizoen de prijzen daadwerkelijk worden verdeeld.

Ajax heeft in de competitie - met nog acht duels te gaan - een achterstand van vijf punten op koploper PSV. In de kwartfinale van de Champions League wacht een tweeluik met Italiaans kampioen Juventus, terwijl de Amsterdammers in mei in de bekerfinale moeten zien af te rekenen met Willem II.

Overmars, die met Ajax in 1995 de Champions League won, is trots op het feit dat Ajax nog steeds actief is in het miljoenenbal. „Overwinteren is geen prijs, maar wel een prestatie. Het was geloof ik veertien jaar geleden dat Ajax dat deed. Ik wil niet zeggen dat overwinteren belangrijker is dan kampioen worden, dat willen we dolgraag, maar we willen ook meetellen in Europa. En dat is niet eenvoudig.”

Bekijk ook: Ajax verliest van Bosz in oefenduel

Overmars heeft gezien dat de Europese duels Ajax soms dwarszitten in Eredivisie-verband. „Het is lastig om het goed te doen in Europa én in de competitie de focus erop te houden. We hebben nu wat spelers met kleine blessures en enkele jongens die niet helemaal fris en fit zijn.”

De directeur voetbalzaken baalt daarvan en vindt dat de club zich daar beter tegen moeten wapenen. En dus zoekt hij naar aspecten buiten het voetbal om die nog beter kunnen. „Dat kan door voeding, medische zaken, verzorging, bepaalde trainingen en kracht. Op dat gebied kunnen we nog leren van buitenlandse clubs. We hebben natuurlijk ook geen selectie zoals Manchester City of FC Barcelona, die heel makkelijk kunnen rouleren met drie of vier spelers. Als er bij ons een of twee spelers geblesseerd zijn, hebben we wel een probleempje.”