’Niet meer dan vijf spelers weg bij Ajax’

„Er zullen zeker nog wel een aantal belangrijke spelers vertrekken, maar dat zullen er niet meer dan vijf zijn”, beloofde Overmars.

„De kunst is, en daar zijn we met de scouting druk mee bezig, dat we het weer goed opvangen. Twee jaar geleden stonden we in de Europa League-finale en nu staan we hier.” De directeur voetbalzaken doelt op het feit dat Ajax een plek in de achtste finales van de Champions League heeft veroverd. „Dat is niet heel slecht.”

Overmars weet dat hem een lastig karwei wacht om de selectie volgend jaar weer op hetzelfde peil te te krijgen. Toch is hij vol vertrouwen. „Sommige spelers zijn onvervangbaar, die worden eens in de twintig jaar geboren. Ik wil geen namen noemen, maar dat is een feit. Ik zie een uitdaging om goede vervangers te halen. Het wordt niet makkelijk, maar ik ben er niet bang voor.”

Marc Overmars Ⓒ REUTERS

Het zou goed kunnen dat Ajax weer gaat shoppen in de Premier League, zoals het afgelopen zomer deed toen Dusan Tadic en Daley Blind werden overgenomen van Southampton en Manchester United.

„Het gaat om de motivatie die dat soort spelers hebben. Klaas-Jan Huntelaar is een fantastisch voorbeeld. Hij is net 35 geworden, maar brengt nog steeds zoveel energie. Net als Tadic en Blind. Dat zijn dus twee voltreffers geweest. Het zou goed kunnen dat we weer zulke type spelers aan onze selectie gaan toevoegen.”

Toch blijft Overmars ook de Eredivsie in de gaten houden. „Het is belangrijk dat we eerst in Nederland kijken. Al is het voor spelers niet altijd gemakkelijk om van de Nederlandse subtop de stap te maken naar meedoen op Europees niveau. Maar we kijken zeker binnen Nederland. Wie weet komt daar ook nog wel wat vandaan.”

De transfers van Daley Blind (links) en Dusan Tadic (rechts) blijken een schot in de roos Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN