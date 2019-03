Cavendish groot fan van Alaphilippe

Julian Alaphilippe: ,,Je moet je rustig houden, je hebt alle energie nodig voor de finale.” Ⓒ RAYMOND KERCKHOFFS

MILAAN - „Ik ben geen klimmer”, beweerde hij, totdat hij vorig jaar in de Tour de France bergkoning werd. „Ik ben geen sprinter”, volhardde hij, totdat hij maandag de snelste van het complete peloton in de Tirreno was. „Jij bent de meest complete Franse renner sinds Laurent Jalabert. Alleen moet je het zelf nog beseffen”, leerde ploegmaat Philippe Gilbert hem. Julian Alaphilippe, 26 jaar jong, rusteloze speelvogel, apostel van het joie de vivre, wonderboy van zijn generatie, chouchou van het Franse volk. Kortom: een superster in wording. En vandaag al dé superfavoriet in Milaan-Sanremo.