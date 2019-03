FC Twente blij met Barça-pareltjes

Bij FC Twente lopen ze weg met de Spanjaarden Javier Espinosa (l) en Aitor Cantalapiedra (r), die hier geknuffeld worden door routinier Wout Brama. Ⓒ PRO SHOTS

HENGELO - FC Twente ligt op koers voor de titel in de Eerste Divisie en de vanuit financieel oogpunt zo broodnodige terugkeer op het hoogste niveau in één jaar. De koploper heeft een mooie buffer van elf punten opgebouwd met nummer twee Sparta, maar heeft nu met de uitwedstrijd van morgen tegen Go Ahead Eagles en de thuiswedstrijd van vrijdag tegen FC Den Bosch twee serieuze obstakels te omzeilen.