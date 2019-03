Sterling eert overleden jeugdspeler

Het dertienjarige voetballertje overleed afgelopen zondag aan de gevolgen van leukemie.

Sterling had een speciale band met Dawkins en droeg onder zijn wedstrijdkleding een shirt met daarop een foto van het talent en zichzelf, dat hij liet zien na zijn treffers.

„Damary was een jongen die ik probeerde te helpen”, verklaarde Sterling na afloop. „We dachten dat we een donor hadden gevonden, maar jammer genoeg was het geen match en is hij overleden. Ik wilde zijn familie vanavond iets geven waar ze om konden glimlachen.”

