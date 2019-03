’Ter Stegen moet Neuer vervangen bij Duitsland’

„Het is tot nu toe altijd Manuel Neuer geweest (die keept morgenavond ook tegen Oranje, red.), maar als je het mij vraagt, moet een bondscoach naar de vorm kijken die spelers tonen”, stelt Unnerstall, die door PSV wordt verhuurd aan VVV.

„Ter Stegen is de laatste tijd waanzinnig goed in vorm bij Barcelona. Die staat echt geweldig te keepen en heeft het laatste anderhalf jaar een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Als je zo speelt bij je club, dan verdien je het om ook bij de nationale ploeg te spelen. Aan de andere kant heeft Neuer over een periode van vele jaren geweldige prestaties geleverd.”

„Ik hoop dat Duitsland zich tegen Nederland gaat revancheren voor de deceptie in de Nations League. De Duitse internationals zullen bijzonder gemotiveerd zijn omdat ze de laatste ontmoeting hebben verloren. Het zou ook leuk zijn op de club. We zullen wel weer inzetten op de wedstrijd en de verliezer moet dan het avondeten betalen...”

