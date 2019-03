’Als er geen gekke dingen gebeuren, kan Dumfries’ spelen

De rechtsback van PSV lijkt hersteld van een liesblessure die hij donderdag tijdens de gewonnen wedstrijd met Wit-Rusland (4-0) opliep.

„Denzel heeft goed getraind. Hij heeft alles kunnen doen. Als er geen gekke dingen gebeuren, kan hij spelen.”

Dumfries moest zich in de tweede helft laten vervangen. Kenny Tete kwam voor hem in het veld, maar liep tijdens zijn eerste actie een hamstringblessure op. Hij heeft het trainingskamp van Oranje verlaten.

Of Stefan de Vrij kan spelen is nog onzeker. „Hij heeft last van zijn lies en is niet honderd procent fit.”

Ronald Koeman heeft Hans Hateboer als vervanger opgeroepen. De rechtsback traint zaterdag ook mee met het Nederlands elftal. Eerst zinspeelde de bondscoach erop dat hij Daryl Janmaat zou oproepen, maar de keuze viel uiteindelijk op de verdediger van Atalanta Bergamo.

