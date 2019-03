Video: Quizmaster Cillessen neemt Frenkie onder vuur

Barça-goalie Jasper Cillessen mocht zijn toekomstige ploeggenoot bij de Catalanen tien quizvragen stellen. De 21-jarige middenvelder bracht het er aardig vanaf. De Jong kwam met zeven goeden antwoorden op de proppen.

De Ajacied had geen moeite om het inwoneraantal van Barcelona te raden. Ook de architect van de Sagrada Familia was een makkie voor de man van 86 miljoen euro. Al wist De Jong niet dat Barcelona in de Romeinse tijd Barcino heette, maar dat zal niemand hem kwalijk nemen.

Cillessen toonde zich met een knipoog kritisch op De Jong. „Ik had verwacht dat je het beter zou doen, maar mijn verwachtingen van jou zijn dan ook erg hoog. Als je hier de volgende keer bent, hoop ik dat je er tien goed hebt.” De Jong speelt vanaf komende zomer bij Barcelona.

Bekijk hier de beelden van de quiz: