Femke Heemskerk: „Pep Guardiola vind ik ook een bijzondere man.” Ⓒ ANKO STOFFELS

De Telesport-studiebeurs voor een masteropleiding aan het Johan Cruyff Institute is dit jaar toegewezen aan topzwemster Femke Heemskerk. Zij is begonnen aan de Master in Coaching en hoopt aan het eind van dit jaar af te studeren.