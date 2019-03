Virgil van Dijk: ’We zijn op alles voorbereid’

Die staat zondagavond om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA op het programma in de EK-kwalificatie. „We weten niet welke spelers precies gaan spelen bij Duitsland, maar we zijn overal op voorbereid. Duitsland zit natuurlijk niet in z’n beste fase. Maar ze hebben natuurlijk individueel wel heel goede spelers. We kunnen vol aan de bak”, vertelde de aanvoerder van Oranje.

In 2018 won Nederland in het kader van de Nations League thuis met 3-0 van de Duitsers. In Gelsenkirchen werd er een gelijkspel (2-2) uit het vuur gesleept. Van Dijk zorgde vlak voor tijd voor de ontlading en plaatsing voor de finaleronde van de Nations League. „We gaan de wedstrijd in om te winnen. De laatste wedstrijd hadden we geluk tegen hun. We waren toen door het dolle heen”, keek Van Dijk met genoegen terug.

De verdediger van Liverpool vertelde over de kracht van het huidige Nederlands elftal, dat de kwalificatiereeks richting het EK donderdagavond begon met een 4-0 zege op Wit-Rusland. „We werken keihard voor elkaar. Dat is heel belangrijk. We verdedigen en aanvallen met z’n allen. Het duel met Duitsland is altijd speciaal, ook vanwege de geschiedenis. Bovendien is het een belangrijke wedstrijd.”

Virgil van Dijk tijdens het treffen met Wit-Rusland. Ⓒ Rene Bouwman