Koeman: ’Ik snap dat er vreemd werd opgekeken’

„Ik snap dat er wat onduidelijkheid was en dat er vreemd werd opgekeken, want Janmaat zat in de voorselectie. Maar ik heb beide spelers gesproken en Daryl was niet honderd procent fit”, aldus Koeman. „Wij hadden op korte termijn een speler nodig en dan vraag je naar fitheid.”

Oranje treedt zondagavond om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA aan tegen Duitsland. Vorig jaar stonden beide landen in Nations League-verband ook al twee keer tegenover elkaar. In Amsterdam werd door Nederland met 3-0 gewonnen, in Duitsland werd met 2-2 gelijkgespeeld, wat voor Oranje genoeg was om zich te plaatsen voor de finaleronde van de Nations League.

Het Nederlands elftal begon de weg naar het EK 2020 donderdag met een 4-0 zege op Wit-Rusland. Duitsland speelde in een vriendschappelijk duel met Servië met 1-1 gelijk.

