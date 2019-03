Koeman: ’Dat is cafépraat van Van der Gijp’

De oud-voetballer riep vrijdag in Veronica Inside dat Die Mannschaft niets voorstelt. „Met een beetje geluk en een Leroy Sané die zijn dag niet heeft, wordt het 4-0 of 5-0.”

Koeman moest erom lachen. „Dat is cafépraat. Dan kun je alles zeggen. Ik ga daar niet in mee. Het is makkelijk om dat soort dingen te roepen als je geen verantwoordelijkheid hebt.”

Wel is de bondscoach, zeker na de 4-0 zege op Wit-Rusland, optimistisch. „Zeker. Maar er zijn genoeg redenen te bedenken dat het niet zo makkelijk gaat. Daar ben ik ook trainer voor, terwijl hij in een leuk programma zit.”

Koeman herkent de nieuwe tendens wel, na de succesvolle reeks van de afgelopen maanden. „Men denkt nu: we winnen even heel makkelijk, maar Duitsland is gewoon een moeilijk team om tegen te spelen”, ging Koeman verder. „Ze hebben veel beweeglijke voetballers en de omschakeling is het belangrijkste aspect in het voetbal. Maar soms is het ook heel offensief en dan geven ze ruimtes weg. Misschien is dit helemaal niet het juiste moment om Duitsland te treffen. Want hoe langer we niet verliezen, hoe dichterbij die ene nederlaag een keer komt. Maar we stellen het graag nog even uit.”

Van der Gijp vond het verder onzin dat Koeman zich zo druk maakte om de hakjes van diverse internationals tegen de Wit-Russen. Hij noemde dat trainerspraat. „Als ik zoiets zie en ik vind daar wat van, dan zeg ik dat. Dat is niet gespeeld. We zijn bezig met de ontwikkeling van een elftal. Dan is er ruimte voor een bepaalde vrijheid, maar je wil wel naar het ultieme toe.”