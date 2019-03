Van Dijk kan Neuer opnieuw pijn doen

De aanvoerder van Oranje kan doelman Manuel Neuer voor het vierde keer in korte tijd passeren.Van Dijk scoorde eind vorig jaar voor Oranje tijdens het thuisduel (3-0) en in de uitwedstrijd tegen de Duitsers (2-2) in de Nations League. Anderhalve week geleden sloeg hij namens Liverpool toe tegen Bayern München (3-1) in de Champions League. „Een doelpunt van mij zou leuk zijn” stelde Van Dijk. „Maar het gaat erom dat we winnen.”

’Wij weten wat er beter moet’

Van Dijk heeft geen heel goed gevoel overgehouden aan het gewonnen eerste duel in de EK-kwalificatie van donderdag met Wit-Rusland (4-0). „Wij weten wat er beter moet. Wit-Rusland kreeg een paar goede kansen. Betere ploegen straffen dat af. Duitsland ook. Die ploeg zit misschien niet in de beste fase. Maar ze hebben nog steeds uitstekende spelers. In die uitwedstrijd van vier maanden geleden kwamen we erg goed weg”, doelde Van Dijk op het gelijkspel (2-2) in Gelsenkirchen. „Want toen waren we zeker niet de betere.”

„Wij hadden toen heel veel moeite met de vele positiewisselingen van hen”, weet Van Dijk nog. „We hebben daar van geleerd. We zullen compacter moeten spelen. We zullen weer met z’n allen moeten aanvallen en verdedigen. We zijn een eenheid geworden, daar ligt onze kracht. Nederland tegen Duitsland is een wedstrijd met veel geschiedenis. Dat geeft extra energie. We willen naar het EK en zien dit als een heel belangrijke wedstrijd.”