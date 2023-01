Premium Het beste van De Telegraaf

Engelse media complimenteus over Nederlanders Lof voor Weghorst en Ten Hag: ’Manchester United mag weer dromen’

Wout Weghorst wordt gefeliciteerd door trainer Erik ten Hag. Ⓒ ANP/HH

Wout Weghorst heeft zijn eerste goal in dienst van Manchester United binnen. De spits was er in de halve finale van League Cup als de kippen bij om een rebound binnen te schieten. Hierdoor ligt de ploeg van Erik ten Hag op koers voor de finale, want in de return op Old Trafford mag het na de 0-3 winst van woensdag bij Nottingham Forest natuurlijk niet meer misgaan.