Koeman: ’Dan kan ik beter naar huis gaan’

’Hoe gaat Oranje spelen?’, werd de bondscoach gevraagd tijdens de persconferentie. „Dat weet ik niet. Nee, natuurlijk weet ik dat wel. Het zou wel slecht zijn als ik het niet zou weten. Dan kan ik beter naar huis gaan”, zei de 56-jarige bondscoach.

Koeman is op allerlei scenario’s voorbereid. Dat moet ook wel, want het vernieuwde Duitsland is nog een vraagteken. Onlangs nam bondscoach Joachim Löw afscheid van het ervaren Bayern Münche-trio Thomas Müller (29), Mats Hummels (30) en Jerome Boateng (30

„We weten niet hoe Duitsland gaat spelen . Ze hebben de afgelopen tijd vaak van systeem gewisseld. Tegen Servië speelden ze op het middenveld met de punt naar voren, terwijl ze in Amsterdam met de punt naar achteren speelden. Een andere keer speelden ze weer met vijf verdedigers. Maar wij weten bij elk systeem wat we moeten doen. Dat gaan we doen binnen de formatie die we zelf hebben. Dat was vanochtend een belangrijk detail op de training.”

Bekijk ook: Van Dijk kan Neuer opnieuw pijn doen