Alaphilippe zegeviert in Milaan-Sanremo

De 26-jarige Fransman troefde in de sprint van een kopgroep van elf man zijn overige concurrenten af. Direct na afloop vloeiden er vreugdetranen bij Alaphilippe, die dit seizoen al zes keer eerder toesloeg. De renner van Deceuninck - Quick Step bleef de Belg Oliver Naesen en Michal Kwiatkowski uit Polen voor. Peter Sagan werd vierde.

Alaphilippe plaatste de eerste aanval op de beruchte Poggio. Een kopgroep van zeven met onder anderen de Spaanse wereldkampioen Alejandro Valverde en de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma zette met een kleine voorsprong de afdaling naar Sanremo in. Tom Dumoulin sloot aan in de afdaling.

Tom Dumouin slaagde er net niet in om bij de koplopers te komen, maar kon in de afdaling wel aansluiten. In de sprint kon de 28-jarige Nederlander geen rol van betekenis spelen. Hij kwam moegestreden als elfde over de streep. Een paar seconden voor zijn ploeggenoot van Team Sunweb, Michael Matthews.

Sprinter Dylan Groenewegen, die voor het eerst meedeed aan Milaan-Sanremo, zat op de beklimming van de Poggio achteraan in het peloton en kon niet met de eersten mee.