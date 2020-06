Bundesliga hoopt op nieuw seizoen mét toeschouwers

Topman Christian Seifert van de organiserende DFL (Deutschen Fussball Liga) zei dat momenteel gesprekken worden gevoerd met alle betrokken instanties. "We proberen protocollen te maken waarmee dit weer mogelijk is."

Het seizoen in de Bundesliga werd enkele weken geleden al hervat, als eerste van de grote competities in Europa. Er wordt gespeeld achter gesloten deuren. Volgens richtlijnen van de regering mag dit zeker tot 1 oktober ook nog niet veranderen, al is het mogelijk op deze regel uitzonderingen te maken. Mogelijk wordt eerst een deel van de capaciteit van de stadions weer gebruikt, zodat de fans onderling voldoende afstand kunnen houden.

Bayern München is inmiddels kampioen van Duitsland, waar komende weekeinde de laatste speelronde in de competitie wordt gehouden. Er is nog geen datum vastgesteld voor het begin van het nieuwe seizoen. Vermoedelijk gaat de competitie medio september weer van start.