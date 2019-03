Löw: ’Geen slecht gevoel over duel met Oranje’

„Ik heb zeker geen slecht gevoel”, zei hij in de Johan Cruijff ArenA. „We gaan voor een goede uitslag en willen onze ploeg verder ontwikkelen.”Löw wil het kwalificatietoernooi voor de Europese eindronde in twaalf landen aangrijpen om zijn ploeg weer succesvol te maken, na een tegenvallend WK en de pijnlijke degradatie uit de hoogste divisie van de Nations League. De Duitse bondscoach heeft geen plaats meer voor Jerome Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller. Hij heeft besloten zijn ploeg te verjongen.

Goede stemming

„Daardoor heeft Nederland een ploeg die misschien beter op elkaar ingespeeld is”, erkende hij. „Zij zijn bezig aan een serie goede resultaten en de stemming rond de ploeg is heel goed. We hebben in oktober met 3-0 verloren in Amsterdam. Maar het gelijkspel in Gelsenkirchen heeft mij vertrouwen gegeven”, doelde hij op de laatste ontmoeting (2-2) tussen beide landen.

Leroy Sané en Serge Gnabry zijn voldoende fit om tegen Oranje uit te komen. Vergeleken met het oefenduel van woensdag met Servië (1-1) zullen ook Toni Kroos en Marco Reus aan de aftrap verschijnen. Löw verklapte nog niet of hij Nederland met vier of vijf verdedigers gaat bestrijden.

Van Dijk

Virgil van Dijk krijgt extra bewaking bij vrije trappen en hoekschoppen. De aanvoerder ven het Nederlands elftal scoorde in de laatste twee duels met de Duitsers en kopte anderhalve week geleden met Liverpool nog Bayern München uit de Champions League. „Hij kan goed koppen. We moeten uitkijken met standaardsituaties”, zei Löw. „We kijken uit naar onze eerste wedstrijd in de EK-kwalificatie. Een wedstrijd tegen Nederland in Amsterdam is en blijft een mooi affiche.”