Succesje voor Seedorf en Kluivert met Kameroen

Het Nederlandse trainersduo zag hun ploeg met 3-0 winnen van de Comoren, waar een punt al voldoende was geweest voor kwalificatie.

Na ruim een half uur tikte aanvoerder Eric Maxim Choupo-Moting, aanvaller van Paris Saint-Germain, bij de tweede paal de 1-0 binnen. Christian Bassogog nam de 2-0 voor zijn rekening en vlak voor tijd bepaalde Clinton N’Jie de eindstand.

Kameroen eindigde in groep B met elf punten als tweede achter Marokko, dat vrijdag op 0-0 bleef steken tegen Malawi. Kameroen is titelhouder in de Afrika Cup. Aanvankelijk was Kameroen automatisch geplaatst als gastheer, maar de Afrikaanse voetbalbond kwam eind vorig jaar tot de conclusie dat de accommodaties niet op orde waren. Bovendien waren er zorgen over de veiligheid.