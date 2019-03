Groenewegen: ’Kom terug voor zege’

Aan de top van de Cipressa kwam hij even achter een breuk, waardoor hij op de kustweg naar Imperia met de hulp van Taco van der Hoorn een gaatje moest dichtrijden. Halverwege het eerste peloton - rond de 25e positie - draaide de Amsterdammer vervolgens de Poggio op. Op anderhalve kilometer van de top, op het moment dat Kwiatkowski en Alaphilippe het offensief inzetten, moest hij lossen. „Het viel me zeker niet tegen. Ik moet nog een beetje beter, rijper en sterker worden, dan moet het een van de komende jaren goed komen.”

De tevredenheid straalde van het gelaat van Groenewegen. „Ik ging deze wedstrijd in door gewoon lekker te koersen en dan te kijken waar het schip strandt. Ik verwachtte er niet teveel van. Ik was hier vooral met het oog op de komende jaren. Het is gewoon goed dat ik eens de finale gereden heb. Ik heb niet meegedaan voor de overwinning, maar wel de finale gereden. Ik heb gezien dat ik over de Cipressa kan komen. De Poggio nog net niet, maar dat is iets voor de komende jaren.”