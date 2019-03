Dumoulin mist de overdrive: ’Dit was het maximale’

In zijn eentje ging hij in achtervolging en pas voorbij de technische afdaling kon de Maastrichtenaar de aansluiting met de besten maken. „Doordat ik me steeds meer op de grote rondes richt, heb ik die versnelling niet meer in mijn benen om met de besten mee te gaan”, concludeerde Dumoulin voorbij de finish.

„Ik zat perfect gepositioneerd en had goede benen, maar de laatste jaren - sinds ik me meer op het klimmen heb toegelegd - ontbreekt gewoon die versnelling in mijn benen”, vervolgde hij. „Later in de straten van Sanremo, toen ik weer bij de eersten zat, kon ik ook niet meer beter. Op twee kilometer van de finish plaatste Matteo Trentin een demarrage. Dat was misschien wel een goed moment, maar ik kon gewoon niet met hem mee. De elfde plek was het maximale wat erin zat. Gezien mijn huidige kwaliteiten als wielrenner denk ik dat ik met dit resultaat best tevreden mag zijn.”