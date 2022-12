Frenkie de Jong en Nathan Aké moeten op tellen passen tegen Argentinië

Middenvelder De Jong ontving zaterdag in de tweede helft van de achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1) een gele kaart. Aké overkwam dat in de laatste groepswedstrijd tegen Qatar (2-0). Naast De Jong en Aké staan ook reservespelers Matthijs de Ligt (geel in openingsduel met Senegal, 2-0) en Teun Koopmeiners (geel tegen de Verenigde Staten) ’op scherp’.

Bij Argentinië kregen verdedigers Gonzalo Montiel en Marcos Acuña geel in de groepsfase.

Spelers die tot en met de kwartfinales één keer geel kregen, raken die gele kaart in de halve finales weer kwijt. Die regel is ooit ingevoerd om ervoor te zorgen dat landen met een zo sterk mogelijk elftal aan de finale kunnen beginnen. Als bijvoorbeeld De Jong tegen Argentinië geen kaart pakt en daarna in een eventuele halve finale wel, is hij niet geschorst voor de finale.