Statistieken: Feyenoord met schrik vrij, Twente stijgt met stip

FC Twente is door de overwinning bij Fortuna Sittard met stip naar de derde plek gestegen. Dankzij doelpunten van Keito Nakamura en Javier Espinosa hadden de tukkers al snel een 0-2 voorsprong te pakken, maar nog voor rust stond de ploeg door een rode kaart voor diezelfde Nakamura met tien man. In ondertal counterde de ploeg van Gonzalo Garcia via invaller Giorgi Aburjania naar 0-3. In de slotfase gebeurde er nog van alles. Haris Vuckic maakte een eigen doelpunt, Mica Pinto kreeg namens Fortuna ook rood en diep in blessuretijd zorgde Amadou Ciss voor 2-3.

Bekijk ook: FC Twente na zege nog steeds ongeslagen

PEC Zwolle boekte zondagmiddag al vroeg een mooie overwinning. De Zwollenaren versloegen het bezoekende RKC Waalwijk. Reza Ghoochannejhad was als invaller de grote man aan de zijde van PEC. Hij boog hoogstpersoonlijk met vier treffers een 1-2 achterstand om in een 6-2 zege.

Coach John Stegeman van PEC Zwolle kwam eerder van de week nog negatief in het nieuws. Hij was betrokken bij een eenzijdig auto-ongeluk en zat met te veel alcohol op achter het stuur. Stegeman, die zijn excuses aanbood voor het incident, is bezig aan zijn eerste seizoen bij PEC Zwolle. De formatie haalde zeven punten uit de eerste zes competitieduels.

Trainer John Stegeman van PEC Zwolle Ⓒ Hollandse Hoogte

Later op de middag leek Feyenoord in eerste instantie af te stevenen op een makkelijke zege. Voor het rustsignaal stond de formatie van Jaap Stam namelijk met 3-0 voor tegen ADO. De bezoekers hadden niks in te brengen in De Kuip, maar kregen hulp van de thuisploeg. Edgar Ié en Renato Tapia werkten de bal per ongeluk in het eigen doel, waardoor het nog behoorlijk spannend werd in Rotterdam. Uiteindelijk hield Feyenoord stand en sleepte het een 3-2 overwinning uit het vuur.

Bekijk ook: Eigen goals kosten Feyenoord bijna de kop

Jaap Stam moest met Feyenoord aan de bak tegen ADO Den Haag. Ⓒ Hollandse Hoogte

Heracles Almelo begint zijn draai steeds beter te vinden. Vorige speelronde boekte Heracles zijn eerste overwinning van het seizoen, toen het op bezoek ging bij FC Groningen. Nu pakte de ploeg van Frank Wormuth ook de eerste thuiszege. Mede door twee doelpunten van Cyriel Dessers werd Willem II met 4-1 naar huis gestuurd.

Bekijk ook: Belangrijke zege voor Heracles Almelo

Na de interlandbreak is het Eredivisievoetbal dus weer begonnen. Donyell Malen was zaterdagavond van grote waarde voor PSV. De spits leidde zijn elftal in de Eredivisie met liefst vijf doelpunten langs koploper Vitesse: 5-0. Eerder op de avond won Ajax met 4-1 van SC Heerenveen.

Programma en uitslagen speelronde 6

Uitslagen

Fortuna Sittard - FC Twente 2-3

Heracles Almelo - Willem II 4-1

Feyenoord - ADO Den Haag 3-2

PEC Zwolle - RKC Waalwijk 6-2

Ajax - SC Heerenveen 4-1

AZ - Sparta Rotterdam 5-1

VVV-Venlo - FC Groningen 2-1

FC Utrecht - FC Emmen 3-1

PSV - Vitesse 5-0

Donyell Malen knalt de 5-0 binnen. Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.