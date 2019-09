Statistieken: Prima zeges Ajax en PSV

Volg alle duels in de Eredivisie, met onder meer PSV-Vitesse, en mis geen minuut via onze live widget.

Het zondagmiddagje voetbal wordt om 12.15 uur afgetrapt met PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk. Coach John Stegeman van PEC kwam eerder van de week nog negatief in het nieuws. Hij was betrokken bij een eenzijdig auto-ongeluk en had een slok te veel op. Stegeman is bezig aan zijn eerste seizoen bij PEC Zwolle. De formatie haalde 4 punten uit de eerste vijf competitieduels.

Programma en uitslagen speelronde 6

Zaterdag 14 september

18.30 uur: Ajax - sc Heerenveen 4-1

18.30 uur: AZ - Sparta Rotterdam 5-1

19.45 uur: VVV Venlo - FC Groningen 2-1

20.45 uur: FC Utrecht - FC Emmen 3-1

20.45 uur: PSV - Vitesse 5-0

Zondag 15 september

12.15 uur: PEC Zwolle - RKC Waalwijk

14.30 uur: Feyenoord - ADO Den Haag

14.30 uur: Heracles Almelo - Willem II

16.45 uur: Fortuna Sittard - FC Twente