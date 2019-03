Pijnlijke uitschakeling Wawrinka in Miami

De als dertigste geplaatste Zwitser verloor in de tiebreak van de derde set van de Serviër Filip Krajinovic, afgezakt naar plek 103 op de wereldranglijst: 7-5 2-6 6-7 (5).

De 33-jarige Wawrinka stond in de beslissende tiebreak met 5-2 voor en was twee punten verwijderd van de zege. Hij verloor vervolgens op slordige wijze vijf punten op een rij en besloot de partij met een wilde forehand. De nummer 37 van de wereld gaf in de derde set een 3-1 voorsprong uit handen.

De als 18e geplaatste David Goffin, die sinds kort wordt begeleid door Thomas Johansson, won overtuigend van de Spanjaard Pablo Andujar: 6-4 6-1. Goffin verloor op het vorige masterstoernooi, in Indian Wells, in zijn eerste partij van Krajinovic.