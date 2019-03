Knieblessure dwingt Williams opnieuw tot opgave

De Amerikaanse voormalig nummer 1 van de wereld heeft een blessure aan haar linkerknie, meldt het Miami Open.

De 37-jarige Williams zou in de derde ronde aantreden tegen de Chinese Qiang Wang. In de tweede ronde had Williams, die in de openingsronde een bye had, gewonnen van de Zweedse Rebecca Peterson.

Williams gaf eerder deze maand tijdens Indian Wells in de derde ronde op tegen de Spaanse Garbine Muguruza.