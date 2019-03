Alaphilippe pakt de jackpot in Milaan-Sanremo

Julian Alaphilippe juicht na zijn zege in Milaan-Sanremo. Ⓒ AFP

SANREMO - Als een spelletje roulette presenteert de organisatie Milaan-Sanremo. Een klassieker waar je na zesenhalf uur wachten, je inhouden en vooral je krachten sparen in een keer alles of niets moet spelen. Op het laatste deel van de Poggio, op 6,2 kilometer van de finish, ontbrandde de wedstrijd pas. Vanaf dat moment is het rien ne va plus en moet je weten welke kleur je speelt. Topfavoriet Julian Alaphilippe was de enige in koers die nog beiden kleuren en even en oneven getallen durfde te spelen. Toch hield de spring-in-het-veld de rust en won hij op grootse wijze het eerste monument van het jaar.