Ten Hag: ’Het is heel bitter voor Alvarez’

Het prille gezinnetje is het slachtoffer van de Nederlandse regelgeving, die bepaalt dat ongehuwde buitenlandse stellen pas kunnen worden herenigd als man en vrouw 21 jaar zijn.

„Het is de wet in Nederland en daar hebben we ons maar bij neer te leggen. Ik zit niet in de politiek. Maar ik denk dat het in dit individuele geval niet de juiste beslissing is”, aldus de trainer van Ajax.

Edson Alvarez en zijn nog geen vier maanden oude dochter Valentina. Ⓒ Instagram

„Het is heel bitter dat je zulke kunstgrepen moet uithalen om je gezin te zien”, doelt hij op de keuze van Alvarez zijn gezin vanuit Mexico naar Engeland te laten komen en zelf heen en weer te pendelen tussen Amsterdam en Londen.

„Natuurlijk heb ik daar begrip voor, want het is ontzettend hard als je net vader bent geworden en je vriendin en kind aan de andere kant van de wereld zitten. Vader worden, is een heel belangrijk moment in het leven”, zei de trainer.

De regelgeving is bedoeld om misbruik tegen te gaan. Zou de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) hier niet iets soepeler mee om moeten gaan? Ten Hag: „Ja, ik heb dezelfde mening.”

