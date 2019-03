’Panenka’ van Ramos loodst Spanje langs Noren

Spanje won in groep F met 2-1 van Noorwegen, waar Italië in Udine met 2-0 te sterk was voor Finland.

Spanje, de Europees kampioen van 2008 en 2012, was in de eerste helft in Valencia veel beter, maar verzuimde na de 1-0 van Rodrigo (hij scoorde na een kwartier) om afstand te nemen. En voor het missen van alle kansen kreeg de formatie van Luis Enrique na rust de rekening gepresenteerd.

Johnsen belangrijk

AZ-spits Bjørn Johnsen, tien minuten na rust in het veld gekomen bij de Noren, werd bij een hoekschop vastgehouden door Iñagi Martinez en scheidsrechter Andris Treimanis legde de bal op de stip. Joshua King schoot van elf meter feilloos raak. Lang konden de bezoekers de gelijke stand niet vasthouden, want zes minuten later ging de bal aan de andere kant op de stip.

Martin Ødegaard snelt weg bij Sergio Busquets. Ⓒ EPA

Bekijk ook: Invaller Isak met Zweden te sterk voor Roemenië

Ødegaard

Na een te korte terugspeelbal haalde de Noorse doelman Rune Almenning Jarstein tegenstander Alvaro Morata onderuit, waarna Sergio Ramos met een ’Panenka’ de 2-1 eindstand op het scorebord zette. Martin Ødegaard stond in de basis bij Noorwegen, en de smaakmaker van Vitesse werd na een klein uur gewisseld.

De andere wedstrijden in groep F werden gewonnen door Zweden (2-1 van Roemenië) en Malta (met dezelfde cijfers van de Faeröer) waardoor er drie ploegen met exact dezelfde cijfers aan de leiding gaan in de poule.

Stand groep F:

1. Malta 1-3 (2-1)

2. Spanje 1-3 (2-1)

3. Zweden 1-3 (2-1)

4. Faeröer 1-0 (1-2)

5. Noorwegen 1-0 (1-2)

6. Roemenië 1-0 (1-2)

Groep J

In groep J opende Italië al snel de score tegen Finland. Een kiezelhard schot van Nicolo Barella werd door Joona Toivio van richting veranderd en verdween achter de kansloze doelman Lukas Hradecky.

Quagliarella

Een kwartier voor tijd maakte debutant Moise Kean er 2-0 van, waarna Fabio Quagliarella zich bijna tot de oudste doelpuntenmaker voor de Italiaanse ploeg ooit kroonde. De 36-jarige invaller van Sampdoria pegelde kort voor tijd op de lat.

Moise Kean juicht na zijn 2-0 tegen Finland. Ⓒ Reuters

In de poule van Italië startten Griekenland en Bosnië Herzegovina ook met een overwinning. De Grieken zegevierden bij Liechtenstein: 0-2. Bosnië was in Sarajevo met 2-1 te sterk voor Armenië. Willem II’er Aras Özbiliz viel tien minuten voor tijd in bij de Armenen.

Stand groep J:

1. Griekenland 1-3 (2-0)

2. Italië 1-3 (2-0)

3. Bosnië 1-3 (2-1)

4. Armenië 1-0 (1-2)

5. Finland 1-0 (0-2)

6. Liechtenstein 1-0 (0-2)