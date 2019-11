Voormalig Formule 1-wereldkampioen beleeft hachelijk avontuur in woestijn

Button, die in 2009 wereldkampioen werd in de koningsklasse van de autosport, maakte afgelopen weekend zijn debuut in de Baja 1000. Dat is een jaarlijkse rally voor auto’s en motoren, gehouden op het Mexicaanse schiereiland Baja California. De Brit maakte zijn opwachting in een truck in de kleuren van zijn Brawn-auto waarmee hij tien jaar geleden de wereldtitel Formule 1 voor zich opeiste.

Knetteren

„We begonnen goed door vijf trucks te passeren en voorzichtig te rijden op de momenten dat dat nodig was”, schrijft Button op zijn Instagram-account, waar hij de nodige foto’s van zijn hachelijke avontuur heeft geplaatst. „Maar na een kleine 400 kilometer hoorden we een hard, knetterend geluid en viel alle aandrijving weg. Heel vreemd, omdat de temperaturen goed waren en we dus voorzichtig waren geweest. Maar het grootste probleem was dat we op een zo goed als onbereikbare plek stonden...”

En dus begon het lange wachten voor Button en bijrijder Terry Madden. „We hebben een nacht moeten doorbrengen in de woestijn, waarbij we ons moesten zien te redden met wat energierepen en een vuurtje dat we hadden gemaakt. In totaal hebben we zo’n zeventien uur op dezelfde plek vast gezeten. Het was een bijzondere ervaring, alleen niet eentje die ik gehoopt had mee te maken. Maar een goed verhaal hebben we wel aan dit Baja-debuut overgehouden.”

Jenson Button geeft een verklaring en deelt de nodige foto’s van zijn bijzondere avontuur. Ⓒ Instagram Jenson Button