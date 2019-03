De Ligt: ’Duitsland zoals het Oranje van vorig jaar’

Matthijs de Ligt grijpt in tegen Wit-Rusland. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Ruim vijf maanden na de 3-0 winst in de Nations League, staat het Nederlands elftal vanavond opnieuw tegenover de Duitsers in de Johan Cruijff ArenA. Voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel laat Matthijs de Ligt (19) doorklinken dat het Nederland niet past om te denken dat ’we’ Duitsland binnen een paar maanden al even voorbij zijn gestreefd.