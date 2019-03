Bertens dendert door in Miami

Na een stroeve start gaf de nummer 7 van de plaatsingslijst in de tweede en derde set nog maar één game weg: 3-6 6-0 6-1. De partij duurde 1 uur en 25 minuten. Onlangs verloor Bertens in Dubai nog met 7-6 in de derde set van de nummer 48 van de wereld.

Door de zege passeert Bertens op de mondiale ranking Elina Svitolina uit Oekraïne, die al is uitgeschakeld in Miami. De Nederlandse is nu virtueel de nummer 5 van de wereld.

Om de kwartfinales te bereiken moet Bertens afrekenen met de Australische Ashleigh Barty, die haar landgenote Samantha Stosur met 6-0 6-3 kansloos liet. Bertens trof Barty in januari in Sydney en verloor toen in de halve finales met 6-7 6-4 7-5.

De als eerste geplaatste Naomi Osaka wist de laatste 16 niet te bereiken. Ze werd verrast door Su-Wei Hsieh.