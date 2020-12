Arsenal stuurt Chelsea met nederlaag naar huis

En dat was geen resultaat wat door veel kenners op voorhand zal zijn voorspeld. The Gunners bivakkeren op een uiterst teleurstellende vijftiende plaats in de Premier League, waar Chelsea tot aan de aftrap vijfde stond, maar na de nederlaag inmiddels is gezakt naar plaats 7.

De onder vuur liggende Arteta had in de voorhoede basisplaatsen ingeruimd voor de jonge Emile Smith-Rowe en Gabriel Martinelli, die beiden voor het eerst aan de aftrap in de competitie stonden. Datzelfde gold voor Pablo Mari in de defensie, de voormalig aanvoerder van NAC Breda. Hij ’profiteerde’ van een positieve coronates van Gabriel Magelhaes, en het ontbreken van David Luiz.

Maar met al die onervaren spelers kwam Arsenal prima voor de dag en ging het zelfs rusten met een comfortabele 2-0 voorsprong. Alexandre Lacazette schoot een penalty binnen en Granit Xhaka verdubbelde kort voor de thee met een prachtige vrije trap de marge. Na rust zette Bukayo Saka met een geweldige boogbal over Edouard Mendy de 3-0 op het bord, waarna Tammy Abraham in de slotfase nog wat terug deed.

Jorginho had in de laatste minuut van de officiële speeltijd de spanning nog verder kunnen opvoeren, maar de Italiaan zag zijn strafschop gestopt worden door Bernd Leno.

