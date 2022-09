Glory zet streep door partij Antonio Plazibat op Collision4

De 28-jarige Oost-Europeaan, die zes van zijn laatste zeven partijen won, en Ben Saddik snappen dat zij elkaar niet eeuwig kunnen ontlopen nu zij achter kampioen Rico Verhoeven de twee hoogst geklasseerde vechters in de zwaargewichtdivisie zijn. Maar op dit moment zien zij te weinig perspectief om met elkaar de ring in te stappen. In aanloop naar een onderling gevecht zouden zij elkaar wekenlang moeten ontlopen in de sportschool, terwijl zij normaliter meermaals per week met elkaar trainen en sparren. Wanneer de titel op het spel staat, is zoiets geen probleem voor hen. Nu waren er echter te veel onzekerheden, zo melden bronnen.

Voorzichtiger

Glory was van plan om Plazibat en Ben Saddik, die recent een imposante zege boekte op Benjamin Adegbuyi, op 8 oktober om een interim-titel te laten vechten. Ook omdat Verhoeven pas in het voorjaar van 2023 weer in actie komt namens de organisatie. Garanties op een gevecht om de daadwerkelijke titel kon Glory echter niet geven. De organisatie is sinds corona, waarin niets liep zoals gepland, voorzichtiger geworden met het doen van beloftes.

Jamal Ben Saddik (rechts) sloeg Benjamin Adegbuyi vorige maand al in de eerste ronde knock-out. Ⓒ Glory

Matchmaker Robbie Timmers kijkt bovenal naar verhaallijnen, benadrukte hij donderdag in een reactie. Hij moet daarbij ook het gevecht tussen Badr Hari en Alastair Overeem in zijn achterhoofd houden. Laatstgenoemde keerde vorig jaar terug in het kickboksen en zou ongeveer een jaar geleden al vechten tegen Verhoeven, maar moest uiteindelijk afzeggen met een blessure.

Aantrekkelijke optie

Een partij tussen Verhoeven en Overeem hangt nog steeds boven de markt. Verhoeven heeft ook meermaals laten doorschemeren dat hij de voormalig MMA-vechter nog steeds als een interessante tegenstander ziet. An sich heeft Glory daar niet direct een boodschap aan, de organisatie moet bepalen wat vanuit sportief oogpunt dé te maken partij is. Mocht Overeem tegen Hari een indrukwekkende prestatie neerzetten, dan is de wereldberoemde vechter plots een zeer aantrekkelijke optie.

Levi Rigters maakt tegen Tariq ’Cookie’ Osaro zijn rentree in de Glory-ring. Ⓒ Glory

Glory voegde donderdag wel drie andere partijen toe aan Collision4. Levi Rigters is gekoppeld aan Tariq Osaro. De ’Prince of Kickboxing’ is momenteel de nummer 3 in de zwaargewichtdivisie en wil laten zien dat hij het in zich heeft om op termijn de ’King’ te worden. Hij neemt het op tegen de Nederlandse Nigeriaan Tariq Osaro, die eerder dit jaar zijn Glory-debuut maakte met een knock-out-zege op de Brit Rhys Brudenell.

Serkan Ozcaglayan mag aantonen dat hij klaar is voor een titelgevecht tegen middengewichtkampioen Donovan Wisse. Hij treft Cesar Almeida, de die drie plekjes onder hem de vierde plaats in de divisie bezet. Verder is bekendgemaakt dat Petchpanomrung Kiatmookao zijn vedergewicht-titel gaat verdedigen tegen het Mexicaanse talent Abraham Vidales.