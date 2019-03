Jordi Cruijff emotioneel: ’Voor mij was je gewoon mijn vader’

„Vandaag de dag was het drie jaar geleden dat je overleed”, zegt Cruijff over zijn vader op Instagram. „Jouw aanwezigheid zal altijd blijven voortbestaan in ons hart en onze herinneringen. Voor velen was je een idool als speler of coach, men zag je als visionair en als iemand die om anderen gaf (met je stichting). Voor mij ben je, was je en zul je voor altijd mijn vader blijven, mijn held. Bedankt voor je liefde, levenslessen en alle menselijke waarden die jij aan ons hebt gegeven.”

