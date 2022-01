Chaos na te vroeg affluiten in Afrika Cup: onbegrijpelijke ontknoping

Het regent dit jaar bepaald nog geen doelpunten in de Afrika Cup en Tunesië-Mali was daar geen uitzondering op. Het was een saaie eerste helft, maar na rust kwam het duel dan eindelijk een beetje op gang en kreeg Mali een strafschop na een handsbal. Ibrahima Koné ging achter de bal staan en faalde niet.

Ook Tunesië kreeg - na ingrijpen van de VAR - een kans om vanaf elf meter te scoren na een handsbal. Wahbi Khazri had de taak om de stand gelijk te trekken, maar Ibrahim Mounkoro redde knap op de niet eens heel slecht ingeschoten penalty.

Hoewel de doelman de held van de middag werd, was het in de slotfase vooral de scheidsrechter die de aandacht op zich vestigde. Eerst floot hij vijf minuten te vroeg af. Vervolgens liet Sikazwe nadat hij op zijn fout werd gewezen wel weer doorspelen. In de resterende minuten gaf hij El Bilal Touré rood na een overtreding waarbij geel ook had volstaan.

Een minuut later floot Sikazwe wederom af, nu vijftien seconden voor het verstrijken van de officiële speeltijd. Dit terwijl er genoeg was gebeurd - onder meer twee VAR-momenten en diverse wissels - om nog een aantal minuten door te laten spelen. Daar wilde de Zambiaan niets van weten. Zijn eindsignaal was dit keer definitief. De technische staf van Tunesië bestormde de leidsman, die onder begeleiding van enkele stewards het veld moest verlaten.

Hervatting

De wedstrijd zou vervolgen hervat worden met de resterende vijftien seconden en drie minuten blessuretijd. Volgens de Algerijnse sportjournalist Maher Mezahi zat de bondscoach van Mali al in zijn persconferentie over de wedstrijd, toen deze werd onderbroken voor het bericht. Hij was in alle staten bij het horen van het nieuws.

Zijn woede daalde even later snel, want gek genoeg kwamen de Tunesiërs niet opdagen voor de laatste minuten en lieten ze kans liggen om tegen tien spelers van Mali alsnog het tij te keren.