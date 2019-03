Een concurrent minder voor Dumoulin in Giro

Bij de renner van Team Emirates is een vernauwing aan de heupslagader van het linkerbeen geconstateerd, een tamelijk zeldzame aandoening die echter bij wielrenners vanwege hun houding op de fiets wel vaker voorkomt. Aru moet een operatie ondergaan en zal een maand of vier geen koersen kunnen rijden, zo meldt zijn team.

De 28-jarige Aru presteerde al een tijdje onder zijn niveau. Bij zijn laatste optreden, in Parijs-Nice, gaf hij in de derde etappe op. De vernauwing bleek de oorzaak. Die zorgt ervoor dat er bij hoge inspanning een slechte doorbloeding is in het linkerbeen.

Aru, winnaar van de Ronde van Spanje in 2015, heeft de tweede plaats (2015) als beste prestatie in de Giro. „Aan de ene kant ben ik wel blij dat ze het probleem gevonden hebben, maar dit betekent ook dat ik de Giro moet missen”, vertelde hij. „Ik hoop dat dit het laatste hoofdstuk is van een moeilijke periode.”