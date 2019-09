Opvallend besluit Formule 1-renstal Haas

Het is een opvallend besluit van de teamleiding, want Haas presteert dit jaar tegenvallend in het kampioenschap en de twee coureurs zijn ook niet elkaar beste vrienden. Eerder dit seizoen beklaagde teambaas Günther Steiner zich over het duo, dat elkaar herhaaldelijk dwars zit tijdens races en al een aantal keren met elkaar in aanrijding is gekomen.

Desondanks kiest Haas weer voor Grosjean en Magnussen. „We hebben ervaring nodig in het team en met Romain en Kevin zijn we daarvan verzekerd”, lichtte Steiner toe.

Het is slecht nieuws voor de Duitser Nico Hülkenberg, die na dit seizoen weg moet bij Renault. Hij aasde voor 2020 op het zitje van Grosjean bij Haas, maar moet op zoek naar een andere team. Veel opties heeft hij niet.