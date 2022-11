Premium Het beste van De Telegraaf

Eerlijke De Ligt na ’lastig’ duel: ’Misschien is Timber beter geschikt voor deze rol’

Matthijs de Ligt had het lastig tegen Senegal. Ⓒ René Bouwman.

DOHA - De kop is eraf. Na acht jaar heeft het Nederlands elftal weer een wedstrijd gewonnen op een WK-eindronde. Het ging moeizaam tegen Senegal, maar na afloop van de 2-0 zege overheerste bij de internationals van Oranje tevredenheid over de getoonde teamgeest en tactische discipline, maar was er ook kritiek op het moeizame spel. ,,De uitkomst was goed, maar het was ook een wedstrijd waarin heel veel verbeterpunten te vinden zijn. Vooral in balbezig, want het was moeizaam. We zijn aan het begin van het WK en we hebben nog genoeg tijd om eraan te werken. Al spelen we vrijdag alweer. Winnen met de nul is het belangrijkste”, aldus captain Virgil van Dijk.