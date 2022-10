Oud-Feyenoorder Nelson grote man bij eclatante zege Arsenal

Arsenal heeft zich goed hersteld van de 2-0 nederlaag tegen PSV in de Europa League. De club won met 5-0 van Nottingham Forest en nam de koppositie in de Premier League weer over van titelverdediger Manchester City. Arsenal heeft nu 30 punten, eentje meer dan City.