Renault-baas: ’Invoering budgetplafond heeft alle focus’

De F1 Strategy Group en de F1 Commissie komen dinsdag bijeen om te spreken over hoe de Formule 1 er anno 2021 uit moet komen te zien. Abitebout zegt dat de invoering van een budgetplafond het belangrijkste is voor de ontwikkeling van de autosport.

Budgetplafond

„Er zijn veel gesprekken gaande tussen de teams, de F1 en de FIA, voornamelijk over het budgetplafond”, zegt de Renault-chef tegen Motorsport.com. „Het is een heel complex reglement, iets dat nog niet bestaat. Elke dag, elke week boeken wij progressie om die zorgen aan te pakken”, aldus Abiteboul, die vindt dat het echt eens tijd wordt om iets de kosten beter te beheersen.

Een budgetplafond zou ook de competitiviteit van de koningsklasse van de autosport moeten verbeteren volgens Abiteboul. „Is dit het perfecte antwoord? Misschien niet. Is dit het beste antwoord? Waarschijnlijk. Daarom zijn we hard aan het werk om het zo robuust mogelijk te maken.”

Attractief

De Franse teambaas hoopt dat er voor de zomer meer duidelijkheid komt omtrent de nieuwe regels. „Drie dingen die voor mij niet kunnen wachten zijn de verdeling van inkomsten, het bestuur van de sport en het budgetplafond. Alles dat gerelateerd is aan de duurzaamheid van het businessmodel is belangrijk”, aldus Abiteboul.

„Dat bepaalt of de Formule 1 per 2021 nog steeds een meeslepend en attractief platform is. Ik zou bijna willen zeggen dat de sportieve en technische regels van secundair belang zijn”, laat de uitgesproken Fransman weten.