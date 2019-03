Barney nu al klaar voor oranjegekte in Ahoy

Op sociale media laat Barney weten dat hij al in Rotterdam is om zich voor te bereiden. „Wat er ook gebeurt ik ben zo gezegend dat ik de kans krijg om afscheid te nemen van de BarneyArmy in deze Premier League.”

Barney haalde vorige week donderdag eindelijk zijn eerste overwinning in de Premier League. Hij versloeg de Duitser Max Hopp in Berlijn met 7-3. 'Barney' had vier van zijn voorgaande zes partijen verloren, twee keer pakte hij een punt met een gelijkspel.

De 51-jarige Hagenaar is bezig aan zijn laatste seizoen. Van Barneveld neemt het woensdag op tegen Daryl Gurney, een dag later op 'Judgement Night' treft hij wereldkampioen Michael van Gerwen.