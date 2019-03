Sparta doet plicht en wint van NEC

In de 40e minuut gaf Royston Drenthe een voorzet die door de 20-jarige Duitser werd ingekopt.

Sparta had lang de controle over de wedstrijd maar wist de score niet uit te breiden. Laros Duarte was na rust dicht bij de 2-0 maar raakte de lat. Niet veel later had het 1-1 kunnen staan toen invaller Tom Overtoom vrij in het strafschopgebied kon uithalen. Zijn schot werd echter geblokt door Sparta-verdediger Dirk Abels. Ache, Mohamed Rayhi en ook Janathan Okita (NEC) misten daarna kansen. In blessuretijd kopte Guus Joppen bijna de gelijkmaker binnen, maar de bal kwam tegen de paal.

De Rotterdamse eerstedivisieclub heeft nu 58 punten uit 30 wedstrijden, 8 minder dan Twente. De Enschedeërs spelen zondag nog hun dertigste wedstrijd tegen nummer drie Go Ahead Eagles.

NEC kent een teleurstellend seizoen met 42 punten uit 30 duels.