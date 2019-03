Blunder Go Ahead-goalie helpt FC Twente

De koploper uit Enschede won de Overijsselse derby in Deventer (1-2) en vergrootte de voorsprong met de nummer drie naar liefst 15 punten.

De Spanjaard Aitor Cantalapiedra maakte in de 81e minuut het winnende doelpunt. Uit een lastige hoek leek hij de bal voorlangs te schieten maar dankzij een blunder van doelman Hobie Verhulst was het alsnog raak.

Na een kwartier spelen maakte Jari Oosterwijk op fraaie wijze de openingstreffer. Een voorzet van Cantalapiedra kopte hij achterwaarts in de linkerkruising.

Twintig minuten voor tijd maakte Thomas Verheijdt gelijk. De bonkige spits kopte de bal via de grond in het doel. Go Ahead ging op jacht naar meer, maar in de omschakeling was de snelle Cantalapiedra trefzeker. Hij tekende voor zijn twaalfde treffer en heeft ook al acht assists op zijn naam.

FC Twente lijkt met Sparta Rotterdam nog maar één concurrent over te hebben voor de titel. Met nog acht wedstrijden is het gat 11 punten.